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Бесснежная зима и засушливый апрель: какая погода была в Беларуси в первые полгода

15.07.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь прошла пресс-конференция на тему «Анализ погодных условий, сложившихся на территории Республики Беларусь в первом полугодии 2020 года».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как отметила заместитель начальника «Белгидромета» Светлана Кузьмич, одной из актуальных проблем мировой экономики и международной политики в 21 веке является проблема изменения климата.

— Климат менялся всегда, но под действием естественных причин. Особенностью изменения климата в 21 веке является его антропогенный характер, — сообщила она.

В Беларуси изменения климата считаются с 1989 года — с аномально теплого января, и за эти 30 лет температура воздуха повысилась на 1,3 градуса (примерно 0,4 градуса за 10 лет).

Конечно, есть и отрицательные аномалии в течении года, но положительные, по словам Светланы Андреевы, значительнее, и поэтому среднегодовая температура воздуха все же растет.

За это время осадки увеличились всего на 1% — на 6,5 миллиметра. Но наблюдается внутригодовое перераспределение осадков. Так, незначительный недобор осадков наблюдался в марте и августе и существенный — в июне и сентябре.

Прошедший, 2019 год, был самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и начало 2020-го от него не отличалось — среднемесячная температура января и февраля была выше климатической нормы на пять с лишним градусов. Март и июнь также были теплыми, а вот апрель и май — ниже климатической нормы.

Эти метеоусловия обусловили неоднозначные агрометеорологические условия в Беларуси в первом полугодии. В частности, значительно раньше начался массовый сев ранних яровых культур. Но затем наступила холодная весна, и хотя март был выше климатической нормы, но холодные ночи (минус 8−11 градусов в отдельные ночи) способствовали тому, что наблюдались повреждения рапса или даже его гибель.

Затем был очень сухой апрель, когда выпало всего 33% от нормы осадков. Все это способствовало тому, что даже обильные осадки в мае не смогли пополнить влагозапасы. И в некоторых районах в Гомельской области даже фиксировалась гибель сельскохозяйственных культур из-за засухи.

По словам Светланы Кузьмич, в апреле-мае наблюдались заморозки до минус 3 градусов. Однако обильные дожди в июне и первой половине июля значительно увеличили содержание влаги в почве. Так что сейчас в некоторых районах уже зафиксирована полная спелость зерновых культур.

Зерновые культуры для уборки в этом году созреют несколько позже, чем в том году, однако по прогнозу, урожай будет весомее.

Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных «Белгидромета», отметила, что первое полугодие выдалось теплым. Средняя температура месяца за первые шесть месяцев этого года составила + 7,3 градуса, что выше нормы на 2,6 градуса.

Эти шесть месяцев 2020-го заняли второе место в ряде самых теплых полугодий начиная с 1945 года (на первом месте находится первое полугодие 1989 года, когда средняя температура составила + 7,4 градуса).

Сам же 2020 год начался с аномально теплых января-февраля со средней температурой воздуха в + 1,1 градуса и + 1,6 градуса соответственно. Такой теплый январь был отмечен впервые на территории Беларуси за все время наблюдений. А февраль с такой высокой температурой в Беларуси наступает уже второй раз.

В целом зимний сезон был аномально теплым — со средней температурой в полтора градуса, что выше климатической нормы на 5,5 градуса. Такой теплой зимы на территории нашей страны не было никогда. Более того — в Беларуси в этом году так и не наступила климатическая зима.

Максимальная температура зимой составила + 12,8 градуса — она была отмечена в Дрогичине 18 декабря. Минимальная отмечена на станции Езерище 8 февраля — минус 11,1 градуса. Несмотря на высокие температуры воздуха, абсолютные максимумы температур по месяцам не были превышены.

Весна была близка к обычной — средняя температура была + 7,1 градуса, что выше нормы на 0,2 градуса. Март был теплым, со средней температурой в 3,6 градуса. Этот месяц с такой теплой или даже более высокой температурой отмечается по стране в среднем раз в 10−15 лет.

Апрель был немного холоднее обычно — + 6,8 градуса, что ниже нормы на полградуса. Май же был холодным, со средней температурой в 11 градусов, что ниже нормы на 2,4 градуса. В последний раз в Беларуси такой холодный май был отмечен в 1999-м.

Максимальная температура за весну составила +28,9 градуса (отмечена на станции Житковичи 11 мая). Минимальная — минус 10,9 градуса — была установлена 24 марта на станции «Березинский заповедник».

Лето началось с теплого июня (19,6 градуса, что выше климатической нормы на 3,2 градуса). Этот месяц занял четвертое место в ряду самых теплых июней за историю наблюдений (на первом месте по-прежнему июнь 2019-го).

На протяжении месяца на станциях Лепель, Марьина горка и Могилев были превышены абсолютные рекорды месяца по максимальной температуре месяца. А на станции Славгород рекорд был повторен. Максимальное же значение температуры воздуха за июнь отметил на станции Жлобин 11 числа — +34,4 градуса. Минимум был на станции «Березинский заповедник» 5 июня — +3,2 градуса.

Климатическое лето наступило 5−6 июня — на неделю-две позже обычного.

Что касается осадков, то с января по июнь в среднем по стране выпало 302 миллиметра осадков или 103% нормы. Но это было неравномерно — в феврале, мае и июне отмечался избыток, и наибольшее количество осадков за первое полугодие выпало в июне — 104 миллиметра или 129% нормы.

На станции «Березинский заповедник» в июне был превышен исторический рекорд месяца по сумме осадков — 231 миллиметров или 254% нормы.

Недобор осадков отмечался в январе, марте и апреле. И наибольший дефицит осадков был именно в апреле — 13 миллиметров или 39% нормы. Однако по засушливости нынешний апрель занял лишь четвертое место — на первом находится апрель 2019 года.

На протяжении первого полугодия отмечались усиления ветра до 15−27 м/с, местами туманы, гололед, град, грозы. В частности, в январе и феврале отмечалось очень редкое для зимы явление — гроза.

Также за первое полугодие отмечено 18 опасных случаев погоды: 5 опасных случаев ветра, 11 случаев — дождей и ливней, и 2 — выпадение града.

Второе полугодие началось с первой декады июля, которая выдалась теплой. Средняя температура составила +19 градусов, что выше декадной нормы на 1,1 градуса. В последний раз было так тепло было в первой декаде 2015-го. За первую декаду выпало в среднем 31 миллиметр осадков или 109% нормы.

И Татьяна Четырко, заместитель начальника службы метеорологических прогнозов «Белгидромета», рассказала, потеплеет ли у нас в ближайшие дни. По ее словам, в начале июля к нам поступали теплые воздушные массы с юго-запада Европы, но уже с 7 июля процессы в атмосфере начали меняться — при поступлении воздушной массы из северных широт в стране похолодало. В итоге средний фон температуры сейчас на 1,5 градуса ниже климатической нормы.

В течение ближайшей недели сохранится неустойчивый характер погоды. В четверг циклон, который располагается над центральной частью России и поставляет нам прохладный воздух северных широт, сместится на верхнюю Волгу и уже не будет оказывать влияние на погоду в нашей стране, а в Беларусь станет поступать уже более теплая воздушная масса.

До конца этой недели ночи еще будут достаточно прохладные — по республике фон температур составит + 8−15 градусов. А днем ожидается + 21−27 градусов.

Основная зона осадков до конца недели будет находиться в юго-западных районах нашей страны. В понедельник дождей будет также немного, они пройдут в отдельных районах нашей страны, не исключены и грозы.

Ночи станут немного теплее — +10−17 градусов. А днем будет + 21−27 градусов.

Прошедшие дожди и невысокие температуры воздуха позволяют сохранять в основном по стране 2 класс пожароопасности (слабая горимость). Но по северо-западу и юго-востоку отмечается уже 3 класс (средняя горимость) и так как осадков в ближайшее время будет немного, класс будет повышаться.

 
Теги: Могилев
 
 
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