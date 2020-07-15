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Таможня - о порядке перемещения таблеток через границу и случаях незаконного ввоза лекарств

15.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская таможня напоминает, что в соответствии с законодательством допускается перемещение через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в виде лекарств для личного применения по медицинским показаниям, при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества необходимых препаратов.

Таможня - о порядке перемещения таблеток через границу и случаях незаконного ввоза лекарств

Подтверждающие медицинские документы (их заверенные копии) составляются на языке государства - члена ЕАЭС, на территорию которого осуществляется ввоз указанных лекарственных средств, либо прилагается их нотариально заверенный перевод.

Для Республики Беларусь такими документами могут быть заверенные печатью и подписью врача выписка из медицинской документации пациента либо рецепт врача (копия рецепта), в которых должно быть указано наименование лекарства, его дозировка и количество, необходимое на сутки.

Таможня - о порядке перемещения таблеток через границу и случаях незаконного ввоза лекарств

Разрешается ввозить такие препараты на территорию Беларуси в количестве, не превышающем недельную потребность (для содержащих наркотические средства), и в количестве не более 90 разовых доз (для содержащих психотропные вещества).

Перемещение через таможенную границу лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотические средства либо психотропные вещества, осуществляется по «красному» коридору с обязательным заполнением пассажирской таможенной декларации, при наличии документов, подтверждающих обоснованность их приема.

За последние два дня сотрудниками таможни в республиканском пункте таможенного оформления «Варшавский мост» пресечено 3 случая ввоза гражданами России на территорию ЕАЭС без разрешительных документов лекарственных препаратов, содержащих в своем составе опасные психотропные вещества.

Таможня - о порядке перемещения таблеток через границу и случаях незаконного ввоза лекарств

Пассажирка автомобиля БМВ перемещала среди личных вещей без декларирования и разрешительных документов свыше 140 различных наименований таблеток (Tradonal, Tramadol, Lormetazepam). Еще 90 незадекларированных аналогичных таблеток обнаружено у водителя данного транспортного средства.

У гражданина, пересекавшего белорусско-польскую границу по «красному» коридору на автомобиле «Мерседес», находилось более 40 таблеток «Alprozolam» и «Lormetozepam». Владелец товара задекларировал данные лекарственные препараты, однако разрешительных медицинских документов на их ввоз не имел.

Незаконно перемещаемые таблетки изъяты. По указанным фактам проводится проверка.

 
 
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