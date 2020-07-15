Россия объявила об открытии границы с Беларусью

Источник материала: KYKY

Россия сообщила Беларуси, что готовится возобновить транспортное сообщение между странами. Об этом рассказал премьер Беларуси Роман Головченко после встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, передает «Коммерсант».

По словам Головченко, конкретной даты пока нет, но все случится «в ближайшие дни». «Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки», – добавил чиновник.

Напомним, Россия объявила о закрытии погранпереходов на всех внешних наземных границах, в том числе на границе с Беларусью, в конце марта. В начале апреля между Минском и Москвой перестали ходить поезда и летать самолеты.

В конце июня посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что граница с Россией, вероятнее всего, оживет в конце июля – начале августа.