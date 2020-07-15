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Россия объявила об открытии границы с Беларусью
Источник материала: KYKY>
Россия сообщила Беларуси, что готовится возобновить транспортное сообщение между странами. Об этом рассказал премьер Беларуси Роман Головченко после встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным,
По словам Головченко, конкретной даты пока нет, но все случится «в ближайшие дни». «Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки», – добавил чиновник.
Напомним, Россия объявила о закрытии погранпереходов на всех внешних наземных границах, в том числе на границе с Беларусью, в конце марта. В начале апреля между Минском и Москвой перестали ходить поезда и летать самолеты.
В конце июня посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что граница с Россией, вероятнее всего, оживет в конце июля – начале августа.
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Россия сообщила Беларуси, что готовится возобновить транспортное сообщение между странами. Об этом рассказал премьер Беларуси Роман Головченко после встречи с...
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