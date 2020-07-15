Ресторатор Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль. Видеоролик стремительно набирает просмотры

В опубликованном ночью 14 июля видеоролике бизнесмен Вадим Прокопьев заявил, что точно знает: глава государства нецензурно его обозвал после обращения к владельцам ресторанов.

В мае Прокопьев предложил решать вместе проблемы ресторанной отрасли. По данным бизнесмена, Александр Лукашенко отреагировал на данное предложение, обозвав нецензурным словом.

Об этом Прокопьеву рассказали «трое мужчин из хоккейной раздевалки президента». Ресторатор потребовал от президента публичных извинений, а в случае отказа предложил свой вариант.

«Если вы, Александр Лукашенко, предпочтете не извиняться, тогда старый проверенный способ без понтов и уголовщины - три раунда в ринге по три минуты», - заявил он.

И предложил секундантов: главу МВД Юрия Караева и экс-начальника ОМОНа Юрия Подобеда. Ответ Прокопьев готов принять лично от Лукашенко устно или письменно в течение суток.

На утро 15 июля ролик набрал 85 с половиной тысяч просмотров, оих число стремительно увеличивается.