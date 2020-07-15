|
Житель Быховского района из ревности поджёг дом женщины и ударил её арматурой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве завершено расследование дела о покушении на убийство с особой жесткостью.
Как
За свои действия злоумышленник получил три года лишения свободы. Отбыв наказание, обвиняемый вновь начал преследовать женщину. Будучи нетрезвым, мужчина часто приходил к ней домой и вступал в конфликт.
6 мая 2020 года фигурант вновь употребил спиртное, в ночное время пришёл к дому потерпевшей, повредил замок и проник внутрь. Гражданка попыталась выставить незваного гостя на улицу, но мужчина ударил хозяйку дома в живот фрагментом арматуры. Это увидела 20-летняя дочь потерпевшей и вызвала милицию.
Женщина в тяжёлом состоянии была госпитализирована, ей была оказана медпомощь. Проведены осмотры, проверены показания на месте, проведены допросы. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый при совершении правонарушения страдал психическим расстройством в форме синдрома зависимости от алкоголя, но осознавал свои действия и руководил ими.
Фигурант обвиняется по статье «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью». В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело передано прокурору.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Могилёве завершено расследование дела о покушении на убийство с особой жесткостью. Как сообщает УСК по Могилёвской области, 41-летний житель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)