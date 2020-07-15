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Житель Быховского района из ревности поджёг дом женщины и ударил её арматурой

15.07.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилёве завершено расследование дела о покушении на убийство с особой жесткостью.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, 41-летний житель Быховского района после расставания с 41-летней сожительницей преследовал женщину и угрожал ей. В 2014 году потерпевшая вышла замуж. Тогда фигурант поджёг её дом. Пожар потушили спасатели, никто не пострадал.

За свои действия злоумышленник получил три года лишения свободы. Отбыв наказание, обвиняемый вновь начал преследовать женщину. Будучи нетрезвым, мужчина часто приходил к ней домой и вступал в конфликт.

Житель Быховского района из ревности поджёг дом женщины и ударил её арматурой
Фото: УСК  по Могилёвской области 

6 мая 2020 года фигурант вновь употребил спиртное, в ночное время пришёл к дому потерпевшей, повредил замок и проник внутрь. Гражданка попыталась выставить незваного гостя на улицу, но мужчина ударил хозяйку дома в живот фрагментом арматуры. Это увидела 20-летняя дочь потерпевшей и вызвала милицию.

Женщина в тяжёлом состоянии была госпитализирована, ей была оказана медпомощь. Проведены осмотры, проверены показания на месте, проведены допросы. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый при совершении правонарушения страдал психическим расстройством в форме синдрома зависимости от алкоголя, но осознавал свои действия и руководил ими.

Фигурант обвиняется по статье «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью». В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело передано прокурору.

Весной 2020 года в Свислочи прохожий спас женщину от её мужа. Мужчина повалил супругу на землю и начал бить ножом в грудь – здесь подробности.

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Новости Беларуси. В Могилёве завершено расследование дела о покушении на убийство с особой жесткостью. Как сообщает УСК по Могилёвской области, 41-летний житель...
 
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