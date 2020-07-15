Источник материала: Новости Волковыска

Список наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые в ссузы и вузы отдельные категории абитуриентов зачисляются без экзаменов, прописан в постановлении Министерства образования №163 от 26 июня 2020 года.

В средних специальных учебных заведениях в этот перечень попали 25 специальностей, среди них – "Оборудование и технология сварочного производства", "Монтаж и эксплуатация электрооборудования", "Горные машины и оборудование", "Строительство дорог и транспортных объектов" и другие.

При поступлении на них экзамены не потребуются абитуриентам, имеющим рекомендации воинских частей, прошедшим срочную военную службу (службу в резерве) в год приёма или в 2019 году. При этом в документе об образовании отметки по предметам вступительных испытаний должны быть не ниже шести баллов.

Те, кто отслужил в армии, получат льготы и при поступлении на ряд специальностей заочных отделений ВУЗов. Вне конкурса их будут зачислять на места, которые остались после зачисления абитуриентов. При этом сохраняется требование об аттестате с отметками не ниже шести баллов по предметам вступительных испытаний. Речь идёт о молодых людях, которые отслужили в год приёма или в предыдущем году. Такие абитуриенты также должны иметь рекомендации воинских частей.

В льготный список в ВУЗы вошли 28 специальностей: "Технический труд и предпринимательство", "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов","Машины и оборудование лесного комплекса","Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)", "Агрономия", "Зоотехния", "Ветеринарная медицина", "Лесное хозяйство".

Кто кроме военных

На эти же специальности без вступительных испытаний смогут поступать золотые и серебряные медалисты, а также абитуриенты, имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием.

Также на льготных условиях зачислят победители международных олимпиад с дипломами I, II, III степени, перечень которых утвержден Министерством образования, и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в год приема, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного испытания.

Документ вступил в силу с момента его официального опубликования – с 15 июля.