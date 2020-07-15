Источник материала: Новости Докшицы





Беларусь и Россия подписали три соглашения в сфере энергетики. Об этом заявил журналистам Премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам прошедших в Москве переговоров с его российским коллегой Михаилом Мишустиным:

– Мы сегодня подписали три международных документа. Задача максимум выполнена. Это два протокола по межправительственному соглашению по сооружению Белорусской АЭС. И отдельное соглашение, регулирующее поставки энергоносителей в Беларусь. Все эти соглашения соответствуют интересам Беларуси и выгодны для нашей страны.

Роман Головченко уточнил, что экономия от подписания соглашений по сооружению АЭС для Беларуси составит около 100 миллионов долларов. Что касается условий поставок энергоносителей, то, по его словам, этот вопрос носит коммерческий характер:

– Это техническое соглашение, которое регулирует условия поставок энергоносителей в Беларусь. Это соглашение экономически выгодно для нашей страны.