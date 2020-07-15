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В Солигорске мужчина поджег мотоцикл и машину из ревности к бывшей возлюбленной.

15.07.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

26 июня 2020 22:09 2832

В Солигорске мужчина поджег мотоцикл и машину из ревности к бывшей возлюбленной.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: МВД РБ

Утром 22 июня в одном из частных дворов Солигорска горели автомобиль и мотоцикл. Местный житель увидел это, вызвал пожарных и принялся гасить огонь с помощью огнетушителя. Мотоцикл удалось потушить самостоятельно, а остатки машины спасли бойцы МЧС.

Выяснилось, что 45-летний хозяин участка за полчаса до происшествия уехал на работу, дома никого не было. Сгоревший транспорт был припаркован около постройки. На месте происшествия спасатели обнаружили следы поджога и вызвали правоохранителей.

– Такие преступления совершают, как правило, из-за глубокой личной неприязни, – рассказали в уголовном розыске Солигорского РОВД. – Потерпевший предположил, что к преступлению мог быть причастен 40-летний солигорчанин, бывший поклонник его жены. Несколько лет назад мужчина за ней ухаживал, но в итоге был отвергнут и тяжело переживал разрыв.

Оперативники установили заправку, где фигурант покупал топливо, и таксиста, который его подвозил. Версия подтвердилась, подозреваемого задержали. Он не стал отпираться и во всем сознался.

В Солигорске мужчина поджег мотоцикл и машину из ревности к бывшей возлюбленной.

Следователем дана правовая оценка действиям солигорчанина. Возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом.

Источник: МВД Республики Беларусь.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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26 июня 2020 22:09 2832 В Солигорске мужчина поджег мотоцикл и машину из...
 
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