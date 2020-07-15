В Солигорске мужчина поджег мотоцикл и машину из ревности к бывшей возлюбленной.

Выяснилось, что 45-летний хозяин участка за полчаса до происшествия уехал на работу, дома никого не было. Сгоревший транспорт был припаркован около постройки. На месте происшествия спасатели обнаружили следы поджога и вызвали правоохранителей.



– Такие преступления совершают, как правило, из-за глубокой личной неприязни, – рассказали в уголовном розыске Солигорского РОВД. – Потерпевший предположил, что к преступлению мог быть причастен 40-летний солигорчанин, бывший поклонник его жены. Несколько лет назад мужчина за ней ухаживал, но в итоге был отвергнут и тяжело переживал разрыв.



Оперативники установили заправку, где фигурант покупал топливо, и таксиста, который его подвозил. Версия подтвердилась, подозреваемого задержали. Он не стал отпираться и во всем сознался.

