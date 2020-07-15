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В Солигорске мужчина поджег мотоцикл и машину из ревности к бывшей возлюбленной.
15.07.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
26 июня 2020 22:09 2832
В Солигорске мужчина поджег мотоцикл и машину из ревности к бывшей возлюбленной.
Утром 22 июня в одном из частных дворов Солигорска горели автомобиль и мотоцикл. Местный житель увидел это, вызвал пожарных и принялся гасить огонь с помощью огнетушителя. Мотоцикл удалось потушить самостоятельно, а остатки машины спасли бойцы МЧС.
Выяснилось, что 45-летний хозяин участка за полчаса до происшествия уехал на работу, дома никого не было. Сгоревший транспорт был припаркован около постройки. На месте происшествия спасатели обнаружили следы поджога и вызвали правоохранителей.
Следователем дана правовая оценка действиям солигорчанина. Возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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26 июня 2020 22:09 2832 В Солигорске мужчина поджег мотоцикл и машину из...
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