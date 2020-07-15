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Мотоциклист не уступил дорогу автомобилю в Ивацевичском районе
15.07.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла вчера, 14 июля 2020 года в 19:35 часов в Ивацевичах.
По предварительной информации: 21-летний местный житель, управляя мотоциклом «Минск Х250», двигался по подъездной дороге к улице Загородней. Выезжая со второстепенной дороги на главную, мотоциклист не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Фиат Добло», под управлением 56-летнего горожанина, который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами госпитализирован. Проводится проверка.
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Авария произошла вчера, 14 июля 2020 года в 19:35 часов в Ивацевичах. По предварительной информации: 21-летний местный житель, управляя мотоциклом «Минск Х250», двигался...
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