Грузовик и легковушка столкнулись в Калинковичском районе: потребовалась помощь спасателей

Источник материала: Mlife

Авария произошла утром 14 июля. Когда спасатели прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись грузовик с прицепом и легковой Opel Vectra.



В результате ДТП в легковушке оказался заблокирован водитель. Из автомобиля мужчину при помощи специального инструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали. Водитель грузовика в аварии не пострадал.