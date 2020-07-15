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Бэнкси расписал вагоны метро новым граффити. Работу уже уничтожили, но вы всё равно посмотрите

15.07.2020 15:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Художник Бэнкси создал новое граффити. Он расписал вагоны лондонского метро.

В профиле Бэнкси в Instagram появилось видео, где автор запечатлен в творческом процессе. На нем – респиратор и защитные очки, скрывающие лицо. Притворившись работником метро, производящим дезинфекцию, он наполнил баллоны не специальным раствором, а краской.

Новое произведение Бэнкси расценили как призыв использовать маски для борьбы с распространением ковида. На стенах вагонов метро он изобразил черных крыс, которые запутываются в голубых масках и чихают, оставляя голубовато-грязные потеки на стенах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Banksy (@banksy)

Впрочем, труд Бэнкси прожил недолгую жизнь: оператор лондонского общественного транспорта Transport for London (TfL) сообщил, что рисунок художника удалили еще пару дней назад, так как TfL борется с граффити. А вагоны метро – не самое подходящее место для искусства.

Сам Бэнкси уже много лет успешно скрывает свое лицо. До сих пор никому так и не удалось узнать, как художник выглядит на самом деле.

 
 
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Художник Бэнкси создал новое граффити. Он расписал вагоны лондонского метро. В профиле Бэнкси в Instagram появилось видео, где автор запечатлен в творческом процессе....
 
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