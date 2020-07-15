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Пограничники пресекли перемещение через границу декоративных земноводных и аквариумных рыбок

15.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Как рассказали в ведомстве, доработанные кустарным способом пластиковые контейнеры с тритонами, лягушками и наполненные водой пакеты с аквариумными рыбками переносил на себе гражданин Беларуси. 

В отношении задержанного начали административный процесс. Представителей фауны передали сотрудникам Гомельской таможни. Количество и сумма их оценки устанавливается. 
 
 
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Утром 14 июля на участке пограничного поста «Боровое» военнослужащие Мозырского пограничного отряда пресекли попытку незаконного перемещения партии...
 
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