Пограничники пресекли перемещение через границу декоративных земноводных и аквариумных рыбок

Источник материала: Mlife

Как рассказали в ведомстве, доработанные кустарным способом пластиковые контейнеры с тритонами, лягушками и наполненные водой пакеты с аквариумными рыбками переносил на себе гражданин Беларуси.



В отношении задержанного начали административный процесс. Представителей фауны передали сотрудникам Гомельской таможни. Количество и сумма их оценки устанавливается.

