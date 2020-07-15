Мужчину ждет до трех лет тюрьмы за удар полицейского ногой в лицо в Латвии

Источник материала: ОНТ

Жителю Латвии грозит до трех лет тюрьмы за то, что он ударил полицейского ногой в лицо, пишет Delfi.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По данным источника, несколько человек заблокировали своей машиной дорогу полицейскому авто и требовали освободить задержанного. Во время задержания они вели себя агрессивно. Расследование дела о сопротивлении представителям власти завершено и передано в суд.

Отмечается, что 23 ноября 2019 года около 00:50 полицейские во время патрулирования населенного пункта Варве заметили трех человек. Один из них показывал неприличные жесты и ругался. Он не захотел предъявить документы, полицейские задержали его, чтобы отвезти в участок.

Другой человек из его компании позвонил знакомым, тем перегородили своей машиной дорогу. Когда полиция требовала пропустить ее, те кричали «пусть наезжают».

Их тоже задержали, они оказали сопротивление, один из них несколько раз ногой ударил полицейских в грудь и в лицо.

Был начат уголовный процесс о сопротивлении представителям власти группой лиц с применением насилия. За это в Латвии можно получить до трех лет лишения свободы принудительные работы или денежный штраф.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram