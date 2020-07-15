16 июля в Витебске открывается «Славянский базар»

Источник материала: Ежедневник

embassybel.ru

XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар» открывает свои двери завтра, 16 июля. А исполнители конкурса эстрадной песни «Витебск–2020» уже сегодня репетируют с президентским оркестром Беларуси.

На 29-м по счету фестивале выступят все лучшие и любимые артисты —Филипп Киркоров и Александр Буйнов, финалист шоу «Голос» Ладислава Бубнара, председатель жюри детского конкурса Александр Солодуха. В церемонии открытия фестиваля ожидается участие Александра Лукашенко.

Председателем жюри станет Олег Газманов.

К слову, первым победителем конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре» был украинец — Олекса Берест. Известность музыканта дальше родной страны не пошла, зато на родине Олекса считается звездой первой величины. Годом позже, в 1993-м, в Витебске с триумфом выступила малоизвестная тогда Таисия Повалий — и навсегда вписала свое имя в историю «Славянского базара», став первой обладательницей Гран-при конкурса молодых исполнителей. В 1994-м — громкая победа Александра Пономарева, ныне народного артиста и звездного тренера украинского «Голоса». А двумя годами позже Гран-при в Киев увезла певица Руслана — победительница «Евровидения-2004», пишет sb.by.