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Кочанова: местные власти должны слышать людей и помогать в решении их вопросов

15.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Кочанова: местные власти должны слышать людей и помогать в решении их вопросов

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела сегодня прием граждан в центральной общественной приемной РОО «Белая Русь». Вопросы, с которыми обращались люди, касались жилья, качества воды в Минске, начисления пенсий, здравоохранения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня «Белая Русь» открыла 150 общественных приемных по всей стране. «Сюда можно обратиться с любыми вопросами. Сегодня работа проходила очень эффективно и плодотворно. Людей пришло достаточно много — с вопросами, предложениями, пожеланиями, которые заслуживают внимания. Обращались не только граждане с личными вопросами, но и представители общественных организаций», — рассказала после приема журналистам Наталья Кочанова.

«В Беларуси принят закон об обращениях граждан. Все должностные лица обязаны проводить приемы по личным вопросам, встречаться с людьми, слышать их проблемы и оказывать всяческое содействие в их разрешении», — напомнила спикер.

Большинство вопросов, как правило, касаются работы местных властей. Сегодняшний прием не стал исключением. «Хотелось бы, чтобы людей на местах слышали и помогали решать вопросы, которые у них возникают», — подчеркнула председатель верхней палаты белорусского парламента.

Прием граждан у Натальи Кочановой длился более трех часов. Желающих было гораздо больше, чем можно было принять в отведенное время. Председатель Совета Республики пообещала провести дополнительный прием для тех, с кем не успела встретиться сегодня.

Среди тех, кто побывал на приеме у Натальи Кочановой, — минчанин Владимир Марков. Он и его брат, социальные сироты, жили в опекунской семье. У них было государственное жилье фонда общего пользования. В свое время его можно было приватизировать. Однако взамен этой квартиры путем сомнительных схем им предоставили социальное жилье. Приватизировать его невозможно. «Есть заключение Мингорисполкома. Оно гласит, что в связи с допущенными нарушениями можно было бы направить обращение на имя Президента и решить вопрос приобретения жилья у государства», — рассказал молодой человек. Придя на прием, он попросил Наталью Кочанову изучить проблему и, если возможно, разрешить выкупить у государства квартиру.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Марков отметил, что рассчитывает на справедливое решение его вопроса. Приемы граждан, считает он, полезная форма работы с обращениями граждан. Они позволяют выслушать людей, узнать их проблемы.

Павел Степашин обратился к Наталье Кочановой от Минского городского объединения ветеранов войны в Афганистане. Он попросил рассмотреть возможность того, чтобы очередь на получение квартир для ветеранов-афганцев двигалась быстрее. Ответить, по его словам, пообещали в ближайшее время, детально разобравшись в проблеме.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела сегодня прием граждан в центральной общественной приемной РОО «Белая Русь». Вопросы, с которыми...
 
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