Житель Быховского района из-за ревности попытался убить сожительницу куском арматуры

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на убийство с особой жестокостью, совершенном 41-летним жителем Быховского района. Об этом сообщает представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Конфликт между мужчиной и его бывшей сожительницей начался еще в 2014 году, после того как женщина вышла замуж. Тогда ревнивец поджог дом женщины в Быховском районе, за что он впоследствии был осужден на три года лишения свободы.

Однако проведенное в местах лишения свободы время не заставило мужчину забыть обиду и, выйдя из тюрьмы, он продолжил преследование женщины. В частности, нередко будучи в нетрезвом состоянии он приходил к женщине домой для того, чтобы выяснить отношения.

Собственно, один из таких визитов чуть и не закончился трагедией. Произошло это ночью 6 мая, когда пьяный мужчина вломился в дом своей бывшей. Женщина попыталась вытолкнуть незваного гостя на улицу, однако тот в ответ удали её в живот куском арматуры, который он принес с собой. Свидетельницей произошедшего стала 20-летняя дочь женщины, которая вызвала милицию и скорую помощь, которая доставила женщину в больницу в тяжелом состоянии.

Как позже установила психолого-психиатрическая экспертиза, обвиняемый в момент совершенного им преступления страдал от алкогольной зависимости, однако это не мешало ему в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

Теперь мужчине грозит ответственность по ч.1 ст.14, ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

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