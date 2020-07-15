Источник материала: Виртуальный Брест

Конечно, все соскучились по праздничной атмосфере, массовым мероприятиям и гуляниям. Но непростая эпидемическая ситуация внесла свои коррективы.

Бреста проводиться не будет" alt="В этом году День Города Бреста проводиться не будет" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/07/1594820647121576.jpg">



В связи с этим в этом году мы ограничимся проведением мероприятий в честь 76-ой годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. С соблюдением всех мер предосторожности.





А пышные празднества, достойные 1000-летнего города, будут проведены в следующем году.

В программе мероприятий 28 июля:



10.00 – возложение на площади Свободы

11.00 – возложение в Брестской крепости

18.00 – 19.00 – концерт Брестского городского духового оркестра, посвященный Дню освобождения города (ул. Советская, площадка у Белтелекома).