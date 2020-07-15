|
В этом году День Города Бреста проводиться не будет
15.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Конечно, все соскучились по праздничной атмосфере, массовым мероприятиям и гуляниям. Но непростая эпидемическая ситуация внесла свои коррективы.
Бреста проводиться не будет" alt="В этом году День Города Бреста проводиться не будет" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/07/1594820647121576.jpg">
В связи с этим в этом году мы ограничимся проведением мероприятий в честь 76-ой годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. С соблюдением всех мер предосторожности.
А пышные празднества, достойные 1000-летнего города, будут проведены в следующем году.
В программе мероприятий 28 июля:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конечно, все соскучились по праздничной атмосфере, массовым мероприятиям и гуляниям. Но непростая эпидемическая ситуация внесла свои коррективы. В связи с этим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)