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Почти две тонны конопли уничтожено в Калинковичском районе

15.07.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Очередной рейд по поиску дикорастущих плантаций провели местные бойцы наркоконтроля. Поле площадью более полутора гектаров обнаружили на территории заброшенного карьера. Сообщается, что каннабис был без признаков культивирования. Помогли в уничтожении зелья аграрии и сельхозтехника. Растение массой 1800 кг скосили и измельчили. Антинаркотическая программа продолжается. 
 
 
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Очередной рейд по поиску дикорастущих плантаций провели местные бойцы наркоконтроля. Поле площадью более полутора гектаров обнаружили на территории...
 
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