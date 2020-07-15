ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Горисполкоме собрали журналистов Бреста на брифинг с участием Рогачука. О чём разговор?

15.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Предварительно, речь пойдёт об организации празднования дня города. Однако, журналисты могут задавать и иные вопросы.

Бреста на брифинг с участием Рогачука. О чём разговор?" alt="В Горисполкоме собрали журналистов Бреста на брифинг с участием Рогачука. О чём разговор?" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/07/1594820647655160.jpg">

Подобные встречи проходили и раньше, это уже далеко не первая. Глава Брестского горисполкома также регулярно встречается и с жителями города, чтобы ответить на острые и насущные вопросы.

В Горисполкоме собрали журналистов Бреста на брифинг с участием Рогачука. О чём разговор?

На встречу приглашены журналисты СМИ и блогеры Бреста.

В Горисполкоме собрали журналистов Бреста на брифинг с участием Рогачука. О чём разговор?

Смотрите прямую трансляцию:

Рогачук: вчера, 14 июля было задержано 45 человек, из них 8 отпустили в силу определённых социальных обстоятельств (больные, пожилые и т.д.)

Рогачук анонсировал свой телеграм-канал. Перед тем, как канал был озвучен, там было 8 подписчиков. В первые минуты стало более 100. Цель Александра Степановича - достичь 1000, он обещает публиковать там только самое интересное и заниматься каналом сам (по мере возможности).

По дню города: в этом году Дня города не будет, как такового (как того, к чему брестчане привыкли).

В канале будет публиковаться в том числе "ковидная" информация, которая касается Бреста. На данный момент 531 человек госпитализированы с COVID-19, а максимум было 1300. На ИВЛ Рогачук не находился, это были слухи. Однако, глава города признал, что болел, была температура. Тест был положительным, делали КТ, положили в больницу. Второй тест был отрицательный, чувствовал Рогачук себя хорошо, и через некоторое время встречал главу государства. На данный момент тест на антитела положительный, поэтому нет необходимости носить маску.

Перешли к теме завода АКБ. Рогачук уверяет, что общается и с одной, и со второй стороной. Глава города хотел бы устроить встречу им, чтобы совместно обсудить проблемы. Это,судя по всему, произойдёт в ближайшее время. Встреча анонсирована, журналисты приглашены.

Рогачук рассказал, что при общении с трудовыми коллективами половина высказывалась за завод, половина против, но никак не 99%. Часть, правда, воздерживается. Это стало открытием - есть люди, которые понимают, что надо развивать производство. В связи с этим важность референдума возрастает.

Цена проведения референдума - 320 тысяч белорусских рублей. Это, для примера, 4 автомобиля скорой медицинской помощи.

(обновляется)

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Предварительно, речь пойдёт об организации празднования дня города. Однако, журналисты могут задавать и иные вопросы. Подобные встречи проходили и раньше, это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудники Солигорского РОВД помогли пожилой женщине найти ее квартиру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика