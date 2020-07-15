В Горисполкоме собрали журналистов Бреста на брифинг с участием Рогачука. О чём разговор?

Источник материала: Виртуальный Брест

Предварительно, речь пойдёт об организации празднования дня города. Однако, журналисты могут задавать и иные вопросы.

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Подобные встречи проходили и раньше, это уже далеко не первая. Глава Брестского горисполкома также регулярно встречается и с жителями города, чтобы ответить на острые и насущные вопросы.





На встречу приглашены журналисты СМИ и блогеры Бреста.





Смотрите прямую трансляцию:

Рогачук: вчера, 14 июля было задержано 45 человек, из них 8 отпустили в силу определённых социальных обстоятельств (больные, пожилые и т.д.)

Рогачук анонсировал свой телеграм-канал . Перед тем, как канал был озвучен, там было 8 подписчиков. В первые минуты стало более 100. Цель Александра Степановича - достичь 1000, он обещает публиковать там только самое интересное и заниматься каналом сам (по мере возможности).

По дню города: в этом году Дня города не будет, как такового (как того, к чему брестчане привыкли).

В канале будет публиковаться в том числе "ковидная" информация, которая касается Бреста. На данный момент 531 человек госпитализированы с COVID-19, а максимум было 1300. На ИВЛ Рогачук не находился, это были слухи. Однако, глава города признал, что болел, была температура. Тест был положительным, делали КТ, положили в больницу. Второй тест был отрицательный, чувствовал Рогачук себя хорошо, и через некоторое время встречал главу государства. На данный момент тест на антитела положительный, поэтому нет необходимости носить маску.

Перешли к теме завода АКБ. Рогачук уверяет, что общается и с одной, и со второй стороной. Глава города хотел бы устроить встречу им, чтобы совместно обсудить проблемы. Это,судя по всему, произойдёт в ближайшее время. Встреча анонсирована, журналисты приглашены.

Рогачук рассказал, что при общении с трудовыми коллективами половина высказывалась за завод, половина против, но никак не 99%. Часть, правда, воздерживается. Это стало открытием - есть люди, которые понимают, что надо развивать производство. В связи с этим важность референдума возрастает.

Цена проведения референдума - 320 тысяч белорусских рублей. Это, для примера, 4 автомобиля скорой медицинской помощи.

(обновляется)