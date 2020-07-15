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В Горисполкоме собрали журналистов Бреста на брифинг с участием Рогачука. О чём разговор?
15.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Предварительно, речь пойдёт об организации празднования дня города. Однако, журналисты могут задавать и иные вопросы.
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Подобные встречи проходили и раньше, это уже далеко не первая. Глава Брестского горисполкома также регулярно встречается и с жителями города, чтобы ответить на острые и насущные вопросы.
На встречу приглашены журналисты СМИ и блогеры Бреста.
Смотрите прямую трансляцию:
Рогачук: вчера, 14 июля было задержано 45 человек, из них 8 отпустили в силу определённых социальных обстоятельств (больные, пожилые и т.д.)
Рогачук анонсировал свой
По дню города: в этом году Дня города не будет, как такового (как того, к чему брестчане привыкли).
В канале будет публиковаться в том числе "ковидная" информация, которая касается Бреста. На данный момент 531 человек госпитализированы с COVID-19, а максимум было 1300. На ИВЛ
Перешли к теме завода АКБ. Рогачук уверяет, что общается и с одной, и со второй стороной. Глава города хотел бы устроить встречу им, чтобы совместно обсудить проблемы. Это,судя по всему, произойдёт в ближайшее время. Встреча анонсирована, журналисты приглашены.
Рогачук рассказал, что при общении с трудовыми коллективами половина высказывалась за завод, половина против, но никак не 99%. Часть, правда, воздерживается. Это стало открытием - есть люди, которые понимают, что надо развивать производство. В связи с этим важность референдума возрастает.
Цена проведения референдума - 320 тысяч белорусских рублей. Это, для примера, 4 автомобиля скорой медицинской помощи.
(обновляется)
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Предварительно, речь пойдёт об организации празднования дня города. Однако, журналисты могут задавать и иные вопросы. Подобные встречи проходили и раньше, это...
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