|
Имущество обанкротившихся комбината и стройорганизации продаются на аукционе в Гомеле
Источник материала: Партизан
На аукционы выставлены капитальные строения, элементы благоустройства, инженерные сети, станки, оборудование и другое имущество на улице Барыкина и административно-хозяйственное здание с двумя пристройками и открытой автостоянкой на улице Борисенко в Гомеле, сообщил комитет "Гомельоблимущество".
Имущество принадлежит находящимся в процедуре ликвидации комбинату строительных конструкций и строительной организации.
Подробная информация об условиях торгов и составе имущества размещена на сайте единого государственного реестра сведений о банкротстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На аукционы выставлены капитальные строения, элементы благоустройства, инженерные сети, станки, оборудование и другое имущество на улице Барыкина и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)