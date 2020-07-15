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Иванка Трамп разозлила поклонников своим нарядом

15.07.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Иванка Трамп разозлила поклонников своим нарядом

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет в дорогом наряде и стала объектом критики в соцсетях.

Снимки Иванки опубликовало издание Daily Mail.

Трамп засняли на улице Вашингтона. На кадрах она запечатлена в белой блузке с пышными рукавами и юбке макси такого же цвета с ремнем. Этот наряд от лондонского дизайнера Emilia Wickstead стоит 2065 долларов. Свой образ она дополнила золотой цепью, а также надела защитную маску.

Кроме того, она выбрала для выхода в свет сумку Chanel за 4700 долларов.


Читатели издания в комментариях раскритиковали Иванку. 

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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет в дорогом наряде и стала объектом критики в соцсетях. Снимки Иванки опубликовало издание Daily Mail. Трамп...
 
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