Иванка Трамп разозлила поклонников своим нарядом

Источник материала: ОНТ

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет в дорогом наряде и стала объектом критики в соцсетях.

Снимки Иванки опубликовало издание Daily Mail.

Трамп засняли на улице Вашингтона. На кадрах она запечатлена в белой блузке с пышными рукавами и юбке макси такого же цвета с ремнем. Этот наряд от лондонского дизайнера Emilia Wickstead стоит 2065 долларов. Свой образ она дополнила золотой цепью, а также надела защитную маску.

Кроме того, она выбрала для выхода в свет сумку Chanel за 4700 долларов.





Читатели издания в комментариях раскритиковали Иванку.

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