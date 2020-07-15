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Милиция с народом! В Сети представили серию роликов о том, к кому в первую очередь обращаются люди в беде (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
«Безопасность – наша работа». Именно этим слоганом заканчивается каждое видео, в котором пользователям напоминают, что именно милиция готова прийти и приходит на помощь всем, кому она требуется. Правоохранители всегда с народом, выполняя свою работу.
Накануне Telegram-каналы и соцсети распространяли видео, где разъяренная свора набросилась на милиционера и стала избивать его руками и ногами. Были и
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Милиция с народом! В Сети представили серию роликов о том, к кому в первую очередь обращаются люди в беде (ВИДЕО)
«Безопасность – наша работа». Именно этим слоганом заканчивается каждое видео, в котором пользователям напоминают, что именно милиция готова прийти и приходит на...
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