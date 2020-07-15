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Милиция с народом! В Сети представили серию роликов о том, к кому в первую очередь обращаются люди в беде (ВИДЕО)

15.07.2020 17:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Милиция с народом! В Сети представили серию роликов о том, к кому в первую очередь обращаются люди в беде (ВИДЕО)

«Безопасность – наша работа». Именно этим слоганом заканчивается каждое видео, в котором пользователям напоминают, что именно милиция готова прийти и приходит на помощь всем, кому она требуется. Правоохранители всегда с народом, выполняя свою работу. 

Накануне Telegram-каналы и соцсети распространяли видео, где разъяренная свора набросилась на милиционера и стала избивать его руками и ногами. Были и другие случаи нападений на правоохранителей. Однако, когда кому-то из участников незаконной акции стало плохо, именно милиционеры пришли на помощь. Впрочем, как и всегда, когда кому-то требуется помощь. 


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«Безопасность – наша работа». Именно этим слоганом заканчивается каждое видео, в котором пользователям напоминают, что именно милиция готова прийти и приходит на...
 
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