ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

За последние два дня сотрудники таможни пресекли 3 случая контрабанды препаратов с психотропными веществами в составе

15.07.2020 19:22 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Препараты без разрешения. За последние два дня сотрудники таможни пресекли 3 случая контрабанды препаратов с психотропными веществами в составе. Все случаи произошли в пункте таможенного оформления "Варшавский мост". И в каждом из них оказались замешаны граждане России. Пассажирка автомобиля БМВ перевозила среди личных вещей без декларирования и разрешительных документов свыше 140 различных наименований таблеток, сообщают в ГТК. Еще 90 аналогичных пилюль обнаружено у водителя этой же легковушки. Другая ситуация сложилась у мужчины, который пересекал белорусско-польскую границу на автомобиле "мерседес". Он въезжал по "красному" коридору и задекларировал 40 таблеток двух лекарственных препаратов. Но в это же время разрешительных медицинских документов на их ввоз не имел. Незаконно перемещаемые таблетки изъяты. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Препараты без разрешения. За последние два дня сотрудники таможни пресекли 3 случая контрабанды препаратов с психотропными веществами в составе. Все случаи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция с народом! В Сети представили серию роликов о том, к кому в первую очередь обращаются люди в беде (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика