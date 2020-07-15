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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За последние два дня сотрудники таможни пресекли 3 случая контрабанды препаратов с психотропными веществами в составе Препараты без разрешения. За последние два дня сотрудники таможни пресекли 3 случая контрабанды препаратов с психотропными веществами в составе. Все случаи...

Препараты без разрешения. За последние два дня сотрудники таможни пресекли 3 случая контрабанды препаратов с психотропными веществами в составе. Все случаи произошли в пункте таможенного оформления "Варшавский мост". И в каждом из них оказались замешаны граждане России. Пассажирка автомобиля БМВ перевозила среди личных вещей без декларирования и разрешительных документов свыше 140 различных наименований таблеток, сообщают в ГТК. Еще 90 аналогичных пилюль обнаружено у водителя этой же легковушки. Другая ситуация сложилась у мужчины, который пересекал белорусско-польскую границу на автомобиле "мерседес". Он въезжал по "красному" коридору и задекларировал 40 таблеток двух лекарственных препаратов. Но в это же время разрешительных медицинских документов на их ввоз не имел. Незаконно перемещаемые таблетки изъяты.