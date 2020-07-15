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ФИФА представила календарь следующего чемпионата мира по футболу

15.07.2020 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.


Матч открытия соревнований запланирован на 21 ноября 2022 года и должен пройти на стадионе «Аль Бейт» в городе Эль-Хаур. Вместимость арены составляет 60 тыс. зрителей. Хозяином встречи станет сборная Катара.

Групповой этап продлится до 2 декабря, а уже на следующий день стартует стадия 1/8 финала, последние матчи которой состоятся 6 декабря. 9 и 10 декабря пройдут четвертьфинальные встречи, а 13 и 14 — полуфинальные.

Наконец, финал чемпионата мира состоится 18 декабря в городе Лусаиле на одноименном стадионе вместимостью 80 тыс. зрителей. Матч за третье место пройдет днем ранее в Дохе на арене «Халифа», вмещающей более 45 тыс. болельщиков.

 
 
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Матч открытия состоится 21 ноября (начало - в 13.00 по минскому времени), финал турнира - 18 декабря (18.00).
 
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