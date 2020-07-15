В Витебске идут последние приготовления к «Славянскому базару». До начала остались сутки

Источник материала: ОНТ

Сутки до открытия главного европейского опен-эйра этого лета. Так в этом году называют «Славянский базар». В Витебске идут последние приготовления.

Все главные концертные площадки форума искусств расположены на улице. Возле концертного зала «Витебск» возвели сцену, где пройдёт детский песенный конкурс, здесь же по вечерам будут выступать группы, а ближе к полуночи – показывать кино. Ну, а центральные события фестиваля по традиции – на сцене летнего амфитеатра. В этом году здесь многоуровневый пол. Конструкция с секретом.

Алексей Одаренко, технический директор «Славянского базара»: «Пол у нас многоуровневый, мало того, что многоуровневый – он представляет еще из себя экран высокого разрешения, на котором будет графический контент. Плюс в нём есть встроенные ланжера, которые по задумке режиссёров могут изменять конфигурацию сцены, поднимать артистов, опускать, что добавит, на мой взгляд, динамики в происходящее действие».

Программа фестиваля рассчитана на четыре дня. На пешеходных улицах уже появляются торговые ряды. Под открытым небом и традиционный вернисаж. В городе художников гости познакомятся с уникальными техниками. В основе картин – гранит, металл, осетровый клей и даже мёд. На такие ингредиенты в составе красок реставратор Юрий Кегелев обратил внимание, когда восстанавливал полотна Юделя Пэна – учителя Марка Шагала. К слову, в Витебске самая большая коллекция – 163 работы.

Форум отрывается завтра. С утра начнут прибывать артисты. В этом году творчеством порадуют Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Олег Газманов, Лолита, Александр Солодуха, Таисия Повалий. На Площади звёзд откроют именную звезду. Но имя артиста пока держится в тайне.

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