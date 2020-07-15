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Вторсырье из дворовых контейнеров в Минске будут вывозить раздельно

15.07.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Вторичные материальные ресурсы, которые жители собирают в специальные контейнеры на дворовых территориях, с сентября будут вывозить разные мусоровозы, сообщила директор госучреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Это прописано в техническом кодексе «Правила обращения с коммунальными отходами», который вступает в силу с 1 сентября 2020 года. «Там сказано, что отходы бумаги и картона, стекла и пластика не должны смешиваться, когда их загружают в мусоровозы, что сейчас еще можно наблюдать», – отметила Гринцевич.

Кроме этого, в соответствии с документом, ужесточится и ответственность самих жильцов. Если недобросовестный человек выбросит, к примеру, стекло в контейнер с пластиком или бумагой либо вообще в бак с бытовыми отходами, то его в соответствии со ст. 15.63 КоАП привлекут к административной ответственности, и нарушителю придется заплатить штраф. Правда, факт нарушения должен быть зафиксирован с помощью фото- или видеосъемки, что сделать при современных технологиях вовсе не сложно, передает агентство minsknews.by.

 
 
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Вторичные материальные ресурсы, которые жители собирают в специальные контейнеры на дворовых территориях, с сентября будут вывозить разные мусоровозы, сообщила...
 
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