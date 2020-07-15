Источник материала: Новости Волковыска

МАЗ презентовал свой инновационный электробус МАЗ 303Е10 на Дне электротранспорта, который прошел 15 июля в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сообщает пресс-служба автозавода.

Как отметили на предприятии, в электробусе МАЗ 303Е10, объединившим в себе преимущества как автобуса, так и троллейбуса, установлены литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи, отличающиеся высокой удельной емкостью в 412 А.ч и длительным сроком службы.

Расчетный запас хода электробуса составляет до 300 км.

Батареи-накопители МАЗ 303Е10 заряжаются от автономного трансформатора, подключаемого к напряжению 380В, или на специально оборудованных станциях с возможностью подключения к разъему CCS2 Combo.





Полный заряд батареи при максимальном токе (150-200А) обеспечивается за время до 4 часов. Суммарный запас энергии батарей составляет 285 кВт•ч.

Важной особенностью конструкции электробуса МАЗ 303Е10 является наличие электрического отопления, что обеспечивает абсолютную экологичность данной модели.

«Особо отличает конструкцию МАЗ 3030Е10 ряд технических решений, обеспечивающих высокий комфорт для водителя и пассажиров. Теплые кнопки, бесконтактная система противозащемления, электрическая выдвижная аппарель для маломобильных групп населения, кондиционер, работающий на охлаждение и обогрев, и подсветка, которая может быть разной – «холодной» утром и «теплой» вечером – все эти элементы продуманы для удобства пассажиров. USB-порты обеспечивают зарядку смартфонов и планшетов на всех рядах сидений и на рабочем месте водителя», – говорится в сообщении.





На предприятии также отмечают, что габариты электробуса оптимальны для города: длина – 12,43 м, ширина – 2,55 м, а высота – 3,3 м.

Вместимость автобуса – более 70 пассажиров, из низ 30 на сиденьях. В безбарьерной зоне расположены 14 сидений.