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На сколько выросли доходы белорусов за январь-май?
Источник материала: Myfin
Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.
Что это значит?
Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Как отметили в Белстате, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,9%.
Источник: Myfin.by
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе - мае 2020 года составили 105,4% к уровню аналогичного периода 2019 года.
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