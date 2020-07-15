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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские полицейские разоблачили сеть аптек в Омске, где реализовывали сильнодействующие препараты без назначения врача Без рецепта и только своим. Российские полицейские разоблачили сеть аптек в Омске, где реализовывали сильнодействующие препараты без назначения врача. Задержаны...

Без рецепта и только своим. Российские полицейские разоблачили сеть аптек в Омске, где реализовывали сильнодействующие препараты без назначения врача. Задержаны четверо: это владелица организации и трое ее сотрудников-фармацевтов. Сбывали лекарства исключительно за наличные и, соответственно, не проводили оплату через кассу. Для конспирации сообщники пользовались сленгом, дабы случайно не продать вещество чужакам. А значит, клиентская база была наработана.Кадры спецоперации в материалеНе лечения ради, а исключительно из собственной выгоды. Видимо, по такому принципу работала сеть городских аптек в Омске. Оперативникам стало известно, что владелица предприятия и ее сотрудники нарушают правила реализации препаратов. Когда товар поступал в аптеки, фармацевты выбрасывали заводскую упаковку, а таблетки продавали только в блистерах и без инструкции. Какие конкретно препараты клиенты приобретали без рецепта, не уточняется. Можно предположить, что это были вещества, от которых, как говорят в простонародье, ловили кайф. Сообщается, что подельников задержали в одно время по разным адресам.В ходе обысков силовики нашли 54 тысячи единиц препаратов, вероятно, ждавших своих потребителей. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконный оборот сильнодействующих веществ". Подозреваемых четверо. Это 34-летняя хозяйка сети аптек и три фармацевта. Двое фигурантов заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.