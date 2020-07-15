ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Российские полицейские разоблачили сеть аптек в Омске, где реализовывали сильнодействующие препараты без назначения врача

15.07.2020 19:22 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Без рецепта и только своим. Российские полицейские разоблачили сеть аптек в Омске, где реализовывали сильнодействующие препараты без назначения врача. Задержаны четверо: это владелица организации и трое ее сотрудников-фармацевтов. Сбывали лекарства исключительно за наличные и, соответственно, не проводили оплату через кассу. Для конспирации сообщники пользовались сленгом, дабы случайно не продать вещество чужакам. А значит, клиентская база была наработана. 

Кадры спецоперации в материале Елизаветы Лакотко. Не лечения ради, а исключительно из собственной выгоды. Видимо, по такому принципу работала сеть городских аптек в Омске. Оперативникам стало известно, что владелица предприятия и ее сотрудники нарушают правила реализации препаратов. Когда товар поступал в аптеки, фармацевты выбрасывали заводскую упаковку, а таблетки продавали только в блистерах и без инструкции. Какие конкретно препараты клиенты приобретали без рецепта, не уточняется. Можно предположить, что это были вещества, от которых, как говорят в простонародье, ловили кайф. Сообщается, что подельников задержали в одно время по разным адресам. 

В ходе обысков силовики нашли 54 тысячи единиц препаратов, вероятно, ждавших своих потребителей. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконный оборот сильнодействующих веществ". Подозреваемых четверо. Это 34-летняя хозяйка сети аптек и три фармацевта. Двое фигурантов заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без рецепта и только своим. Российские полицейские разоблачили сеть аптек в Омске, где реализовывали сильнодействующие препараты без назначения врача. Задержаны...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Спектакли, которые хорошо известны публике». Минский областной драматический театр в Молодечно вновь принимает зрителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика