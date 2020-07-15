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Поддержка работников во время пандемии, улучшение условий труда – о стратегии профсоюзов говорили на республиканском форуме
Источник материала: ОНТ
Поддержка уязвимых категорий работников сейчас, во время пандемии, и постоянно - улучшение условий труда. О стратегии профсоюзов говорили сегодня на республиканском форуме. Занятость, зарплаты, пенсии, цены. Федерация держит на контроле главные вопросы и не остается в стороне от знакового политического события.
Не оставить людей без работы и помочь сохранить здоровье – профсоюзы Беларуси создали страховой фонд. Выплаты полагаются работникам, которые столкнулись с материальными трудностями, например, из-за временного неоплачиваемого отпуска. Горячая пора сейчас у аграриев – профсоюзы проследят, чтобы «в поля» зарплаты приходили вовремя. Активно поддерживают и тех, кто на передовой борьбы с COVID-19. Актуальный вопрос: за кого голосовать на выборах-2020? Почти полтысячи делегатов съезда определились с поддержкой кандидата.
Сегодня профсоюзы Беларуси объединяют свыше 4 млн человек. И каждый работающий гражданин нашей страны в случае спорных вопросов с работодателем вправе рассчитывать на помощь и поддержку.
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Поддержка работников во время пандемии, улучшение условий труда – о стратегии профсоюзов говорили на республиканском форуме
Поддержка уязвимых категорий работников сейчас, во время пандемии, и постоянно - улучшение условий труда. О стратегии профсоюзов говорили сегодня на...
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