Поддержка работников во время пандемии, улучшение условий труда – о стратегии профсоюзов говорили на республиканском форуме

Источник материала: ОНТ

Поддержка уязвимых категорий работников сейчас, во время пандемии, и постоянно - улучшение условий труда. О стратегии профсоюзов говорили сегодня на республиканском форуме. Занятость, зарплаты, пенсии, цены. Федерация держит на контроле главные вопросы и не остается в стороне от знакового политического события.

Не оставить людей без работы и помочь сохранить здоровье – профсоюзы Беларуси создали страховой фонд. Выплаты полагаются работникам, которые столкнулись с материальными трудностями, например, из-за временного неоплачиваемого отпуска. Горячая пора сейчас у аграриев – профсоюзы проследят, чтобы «в поля» зарплаты приходили вовремя. Активно поддерживают и тех, кто на передовой борьбы с COVID-19. Актуальный вопрос: за кого голосовать на выборах-2020? Почти полтысячи делегатов съезда определились с поддержкой кандидата.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов: «Мы, организация трудящихся, приняла сегодня заявление в поддержку на выборах Александра Григорьевича Лукашенко. Это наше общее решение, и мы уверены, что сохранить, развивать дальше мы можем с нашим Президентом. Наш Президент – этот тот человек, который всегда был вместе с народом. И всегда брал на себя ответственность за то, что происходило в нашей стране и что происходит. Основа его деятельности – принципиальность, честность, открытость. Именно поэтому мы сегодня живём, работаем и растим детей в мирной и безопасной стране. Сегодня мы призываем всех граждан страны сделать правильный и взвешенный выбор в пользу человека, который всей душой переживает за будущее страны и всегда во всех ситуациях отстаивает интересы Беларуси и белорусского народа».

Сегодня профсоюзы Беларуси объединяют свыше 4 млн человек. И каждый работающий гражданин нашей страны в случае спорных вопросов с работодателем вправе рассчитывать на помощь и поддержку.

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