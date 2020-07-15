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Минэнерго о соцопросах по БелАЭС: «Количество сторонников у нас сейчас порядка 50%»
Источник материала: СТВ
Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для дискуссии в программе
Лилия Дулинец, заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь:
Противники есть в любой стране. Мы смотрим такие же результаты мониторингов в других странах. Они обязательно есть. Вы знаете, это антиядерные организации. Но есть ещё одна категория, которые ставят галочки напротив ответа «Затрудняюсь ответить». Вот эта категория, с которой нам предстоит много работать. То есть у них, очевидно, остались какие-то сомнения, остались для них какие-то вопросы неотвеченные. Поэтому мы стараемся сделать всё, чтобы граждане, которые относятся сегодня к этой категории, чтобы они перешли в категорию наших сторонников.
Также в программе эксперты обсудили:
– зачем небольшой Беларуси собственная атомная электростанция?
– почему Белорусской АЭС так много внимания уделяют в соседних странах?
– действительно ли АЭС в Островце не несёт опасности для людей и экологии?
– как успешно встроить белорусскую станцию в мировую энергосистему?
Смотрите 15 июля в 20.30 на СТВ.
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Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для...
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