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Минэнерго о соцопросах по БелАЭС: «Количество сторонников у нас сейчас порядка 50%»

15.07.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для дискуссии в программе «В обстановке мира».

В Литве призывают не вводить БелАЭС и раздают йодные таблетки. Вот что ответили на это в Беларуси

Минэнерго о соцопросах по БелАЭС: «Количество сторонников у нас сейчас порядка 50%»

Лилия Дулинец, заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь:
Соцопрос мы ведём, начиная с 2005 года. На постоянной основе Институт социологии Национальной академии наук выполняет эту работу в рамках научного сопровождения нашей программы. Я хочу сказать, что, конечно, в далёком 2005 году у нас было сторонников чуть больше 20%. И половина была у нас противников ядерной энергетики. Потом, по мере реализации проекта, конечно же, мы вели разъяснительную работу.

Мы объясняли, что такое ядерная энергетика, каковы её преимущества, рассказывали о безопасности проекта, о том, что это поколение 3+. Была проделана очень большая работа, и, конечно же, она дала свои результаты. Я хочу сказать, что количество сторонников у нас сейчас порядка 50%. То есть картинка поменялась. Чуть больше 20% у нас противников.

Противники есть в любой стране. Мы смотрим такие же результаты мониторингов в других странах. Они обязательно есть. Вы знаете, это антиядерные организации. Но есть ещё одна категория, которые ставят галочки напротив ответа «Затрудняюсь ответить». Вот эта категория, с которой нам предстоит много работать. То есть у них, очевидно, остались какие-то сомнения, остались для них какие-то вопросы неотвеченные. Поэтому мы стараемся сделать всё, чтобы граждане, которые относятся сегодня к этой категории, чтобы они перешли в категорию наших сторонников.  

Также в программе эксперты обсудили:

– зачем небольшой Беларуси собственная атомная электростанция?  

– почему Белорусской АЭС так много внимания уделяют в соседних странах?

– действительно ли АЭС в Островце не несёт опасности для людей и экологии?

– как успешно встроить белорусскую станцию в мировую энергосистему?

Смотрите 15 июля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Лилия Дулинец

 
 
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Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для...
 
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