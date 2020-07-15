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Испанский остров Тенерифе остался без света

15.07.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Жители испанского Тенерифе остались без света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанский остров Тенерифе остался без света

Из-за нарушения энергоснабжения весь остров, в том числе курортные зоны, погрузился во тьму. Причины случившегося пока не озвучивают. Аварийные службы уже приступили к ремонтным работам.

К этому моменту специалистам удалось восстановить лишь 20 % электроснабжения. Сколько времени потребуется на полное устранение блэкаута неизвестно.

Испанский остров Тенерифе остался без света

Напомним, в сентябре 2019 года остров Тенерифе также остался без света. Тогда сообщалось, что причиной отключения электричества на острове мог стать взрыв на подстанции.  

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Новости Испании. Жители испанского Тенерифе остались без света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за нарушения энергоснабжения весь остров, в том...
 
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