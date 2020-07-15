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В Весново освящен крест на купол храма, строящегося на территории дома-интерната

15.07.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Весново освящен крест на купол храма, строящегося на территории дома-интерната

В июне прошлого года епископ Бобруйский и Быховский Серафим совершил чин на основание нового храма и водружение креста на территории Весновского дома-интерната. Спустя год стены храма с Божьей и людской помощью уже возведены, и на прошлой неделе, 7 июля, протоиерей Михаил Лазовский совершил чин освящения креста на купол строящегося в Весново храма. «Всю стройку мы ведем своими силами. Возведен сруб, освящен крест, водружен купол (эту работу по моей просьбе взял на себя Николай Харц), и теперь строительство церкви переходит к завершающему этапу, — рассказал директор дома-интерната Вячеслав Климович. — Мы начинаем кровлю и приступаем к отделочным работам». Открыть храм для совершения богослужений в доме-интернате надеются осенью, в октябре.


В Весново освящен крест на купол храма, строящегося на территории дома-интерната

По окончании строительства церковь на территории Весновского дома-интерната будет освящена в честь святого Патрикия, или Патрика, — одного из наиболее известных и почитаемых христианских святых, просветителя и покровителя Ирландии. Имя святого было включено в православный месяцеслов решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 2017 году. Ирландские благотворительные организации уже несколько десятилетий, начиная с 1990-х, оказывают гуманитарную помощь и финансовую поддержку белорусским детям и инвалидам. Пример такой помощи — попечение благотворительной организации «Проект помощи детям Чернобыля» о воспитанниках Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Освящение храма в честь святого Патрикия — это проявление благодарности и уважения к ирландской благотворительной организации, которая много лет сотрудничает, поддерживает и помогает дому-интернату.

Фото со страницы Chernobyl Children International

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В июне прошлого года епископ Бобруйский и Быховский Серафим совершил чин на основание нового храма и водружение креста на территории Весновского дома-интерната....
 
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