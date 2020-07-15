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Чешский хоккеист Лукаш Крайчек, который раньше играл за «Динамо», объявил об окончании карьеры
Источник материала: ОНТ
Один из лучших легионеров в истории минского «Динамо» чешский хоккеист Лукаш Крайчек объявил о завершении карьеры.
37-летний защитник последние четыре сезона выступал за чешский «Оцеларжи» и был капитаном команды. В январе этого года он приостановил выступления из-за проблем со здоровьем. А спустя полгода принял решение уйти из хоккея. Лукаш Крайчек – рекордсмен среди легионеров минского «Динамо»: он провёл за клуб 266 матчей. Также чех отыграл семь сезонов в НХЛ, выступая за «Флориду», «Ванкувер», «Тампу» и «Филадельфию». В составе сборной Чехии становился серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионатов мира.
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Один из лучших легионеров в истории минского «Динамо» чешский хоккеист Лукаш Крайчек объявил о завершении карьеры. 37-летний защитник последние четыре сезона...
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