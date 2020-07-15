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Стоявших в очереди в ЦИК задерживают. В Минске опять много ОМОНа и автозаков

15.07.2020 19:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Людей, которые стояли в огромной очереди в ЦИК, уже задерживают. Об этом пишут в Telegram-каналах и СМИ.

Аресты начались сразу после того, как Центризбирком прекратил работу – после 19:00, а люди, пытавшиеся подать жалобы на снятие Виктора Бабарико и Валерия Цепкало с выборов, стали постепенно расходиться по домам. Площадь Независимости оцепили, Главпочтамт, куда беларусы поспешили, чтобы отправить жалобы в ЦИК по почте, срочно закрыли (на час раньше положенного).

Очевидцы говорят, что омоновцы хватают людей хаотично. Уже закрыты как минимум три станции метро – «Кастрычніцкая», «Купалаўская» и «Плошча Перамогі». 

«Выравниваемся, идем ровнее. Тех, кто не понимает, сразу задерживаем в автобус», –объявляют сотрудникам ОМОН по рации. 

 
 
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Людей, которые стояли в огромной очереди в ЦИК, уже задерживают. Об этом пишут в Telegram-каналах и СМИ. Аресты начались сразу после того, как Центризбирком прекратил...
 
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