Стоявших в очереди в ЦИК задерживают. В Минске опять много ОМОНа и автозаков

Источник материала: KYKY

Людей, которые стояли в огромной очереди в ЦИК , уже задерживают. Об этом пишут в Telegram-каналах и СМИ.

Аресты начались сразу после того, как Центризбирком прекратил работу – после 19:00, а люди, пытавшиеся подать жалобы на снятие Виктора Бабарико и Валерия Цепкало с выборов, стали постепенно расходиться по домам. Площадь Независимости оцепили, Главпочтамт, куда беларусы поспешили, чтобы отправить жалобы в ЦИК по почте, срочно закрыли (на час раньше положенного).

Очевидцы говорят, что омоновцы хватают людей хаотично. Уже закрыты как минимум три станции метро – «Кастрычніцкая», «Купалаўская» и «Плошча Перамогі».

«Выравниваемся, идем ровнее. Тех, кто не понимает, сразу задерживаем в автобус», –объявляют сотрудникам ОМОН по рации.