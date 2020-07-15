Строительство в Минске: в каком направлении будет развиваться столица?

Источник материала: ОНТ

Недавно на встрече с активом Минска Глава государства затронул тему развития белорусской столицы. Тема обширная, поскольку город непрерывно развивается и обновляется.

За прошедшие годы Минск очень сильно преобразился, но современный мегаполис – это непрекращающаяся постановка задач, решение проблем, планы развития. Зачастую мы видим конфликты ожиданий. Например, одни хотят комфорт парков и широких улиц, а вторые – за лишний дом для нуждающихся. Мол, жильё важнее сквера. Как найти золотую середину. Или хотя бы так – где её искать? Эту проблему обсудили гости программы «ОбъективНо» на ОНТ.

В студии – первый заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елена Суходолова, начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры Ольга Верамей, бывший мэр столицы Николай Ладутько, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства, управляющий консультационной компании в сфере недвижимости Вадим Тачкин.

Подробнее – в видеоинформации.





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