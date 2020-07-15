Развитие регионов: Лукашенко в Витебске определил планы на ближайшую пятилетку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На ближайшие пять лет в приоритете – развитие регионов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Витебске на встрече с руководством области, сообщает телеканал «МИР 24».

Северный регион страны значительно преуспел и в промышленности, и в сельском хозяйстве, отметил глава государства. Он предложил активнее развивать туризм. Желающих отдохнуть на Витебщине много, особенно россиян из приграничных районов. Также Лукашенко призвал искать новые точки роста в экономике. Перспективные направления – нефтехимическая и легкая промышленность.

«На следующую пятилетку должны сформировать программу из двух частей. Верхняя, главная часть – это инновационное производство. Хотя бы по одному-два в области. Должны быть мощные, новейшие, инновационные стройки. Мы обязательно их профинансируем. Вторая часть программы – это так называемые наши реформы. Реформы – это не сломать. Наша реформа – это совершенствование того, что есть», – отметил глава государства.

Во время рабочей поездки в Витебск президент принял участие в открытии Полоцкого моста. После он пообщался со строителями путепровода и местными жителями.