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Развитие регионов: Лукашенко в Витебске определил планы на ближайшую пятилетку
15.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На ближайшие пять лет в приоритете – развитие регионов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Витебске на встрече с руководством области, сообщает телеканал «МИР 24».
Северный регион страны значительно преуспел и в промышленности, и в сельском хозяйстве, отметил глава государства. Он предложил активнее развивать туризм. Желающих отдохнуть на Витебщине много, особенно россиян из приграничных районов. Также Лукашенко призвал искать новые точки роста в экономике. Перспективные направления – нефтехимическая и легкая промышленность.
Во время рабочей поездки в Витебск президент принял участие в открытии Полоцкого моста. После он пообщался со строителями путепровода и местными жителями.
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Глава государства предложил активнее развивать туризм и искать новые точки роста в экономике.
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