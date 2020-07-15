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«Тут есть, где развиваться». Беларуси нужна ещё одна АЭС?

15.07.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для дискуссии в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Как Белорусская атомная электростанция будет вписана в энергетическую систему нашей страны, в международную энергетическую систему? Нам одной атомной электростанции хватит? Либо на перспективу, я понимаю, что вопрос такой достаточно провокационный, нам нужно ещё?

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Александр Трифонов, заместитель генерального директора ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси:
На перспективу, думаю, конечно, что, может, и ещё. То есть мы должны развиваться. То есть мы должны догнать по электровооружённости какие-то передовые западные страны.

Игорь Марзалюк:
Сколько во Франции атомных электростанций?

«Тут есть, где развиваться». Беларуси нужна ещё одна АЭС?

Александр Трифонов:
Где-то там 75% электроэнергии. Это есть, но это немножко другой перекос. Я говорю, что должна быть у нас многовекторная энергетика. А то, что вот электричество – у нас есть специальные программы, у нас есть Институт энергетики, который разрабатывает. У нас есть специальная программа использования этой электрической энергии. Например, есть такая фраза: если всех белорусов пересадить на электромобили, то электроэнергии нам не хватит от атомной станции. Так что тут есть, где развиваться.

Люди в материале: Александр Трифонов, Игорь Марзалюк

 
 
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Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для...
 
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