|
«Тут есть, где развиваться». Беларуси нужна ещё одна АЭС?
Источник материала: СТВ
Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для дискуссии в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Трифонов, заместитель генерального директора ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси:
Игорь Марзалюк:
Александр Трифонов:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)