Неизвестный «заминировал» одну из площадей Могилева

Источник материала: ОНТ

На электронную почту оперативно-дежурной службы УВД Могилевского облисполкома пришло сообщение о возможном минировании площади Славы в Могилеве. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале.





На место прибыли саперно-пиротехническая, следственно-оперативная группы и другие службы. Территория была оцеплена. Во время обследования опасных предметов не было найдено.

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