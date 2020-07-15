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Неизвестный «заминировал» одну из площадей Могилева
Источник материала: ОНТ
На электронную почту оперативно-дежурной службы УВД Могилевского облисполкома пришло сообщение о возможном минировании площади Славы в Могилеве. Об этом
На место прибыли саперно-пиротехническая, следственно-оперативная группы и другие службы. Территория была оцеплена. Во время обследования опасных предметов не было найдено.
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На электронную почту оперативно-дежурной службы УВД Могилевского облисполкома пришло сообщение о возможном минировании площади Славы в Могилеве. Об...
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