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В Беларуси отменен двухнедельный карантин для приехавших из России

15.07.2020 20:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси отменен двухнедельный карантин для приехавших из России

В Беларуси отменен двухнедельный карантин для лиц, которые приехали из России. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси.

Минздрав актуализировал перечен стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. 15 июля из перечня была исключена Российская Федерация. Это значит, что лица, прибывшие в Беларусь из стран, которые исключены из списка, не обязаны находится на самоизоляции 14 дней.

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В Беларуси отменен двухнедельный карантин для лиц, которые приехали из России. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси. Минздрав актуализировал перечен...
 
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