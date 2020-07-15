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В Беларуси отменен двухнедельный карантин для приехавших из России
Источник материала: ОНТ
В Беларуси отменен двухнедельный карантин для лиц, которые приехали из России. Об этом
Минздрав актуализировал перечен стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. 15 июля из перечня была исключена Российская Федерация. Это значит, что лица, прибывшие в Беларусь из стран, которые исключены из списка, не обязаны находится на самоизоляции 14 дней.
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В Беларуси отменен двухнедельный карантин для лиц, которые приехали из России. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси. Минздрав актуализировал перечен...
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