Мининформ вынес требования владельцам двух интернет-ресурсов за недостоверную информацию

Источник материала: ОНТ

Министерство информации вынесло требования об устранении нарушений подп. 2.3 п.2 ст.30 закона «О средствах массовой информации» (за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам) владельцам двух интернет-ресурсов. Об этом сообщает БЕЛТА.

Эти интернет-ресурсы – nashaniva.by и the-village.me.

В Мининформе отметили, что ресурсы не проверили достоверность информации и распространили ее. Этим они нанесли вред государственным интересам, что выражается в подрыве доверия граждан к деятельности органов власти, связанной с надлежащим рассмотрением обращений граждан.

Фото: БЕЛТА

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