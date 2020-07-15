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«Власти делают всё, чтобы мы сдали коров и покупали молоко в магазине»

15.07.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В редакцию Медиа-Полесье обратилась жительница Пинского района.

«Власти делают всё, чтобы мы сдали коров и покупали молоко в магазине»

— В нашей деревне раньше в каждом дворе была корова. Некоторые держали и две, и три. За последние несколько лет от стада в 50 голов осталось всего 3. Есть хозяйки, которые сдали коров по причине слабого здоровья, но большинство из-за того, что сдавать молоко становится невыгодно. Молоко принимают по 54 копейки за литр.

Но и без коровы выжить в деревне сложно. Когда на работе нас отправили за свой счёт на три месяца, только корова и спасала. Завезёшь в город молоко, творог, сметану… и денег на продукты себе заработаешь.

Но нашему государству не выгодно, чтобы люди возили свою продукцию на рынок. Сначала ввели запрет на продажу сырого молока. Продавать молоко можно только прокипячённым и в стеклянных банках. А кто его такое купит?

Поэтому и возим в город творог, сметану, масло. Но, чтобы продать это всё на рынке, нужно иметь целую кучу разных справок. Раньше справку о том, что кормилица здорова, можно было взять в местной ветслужбе за 10 минут, а сейчас за день не управишься. Сначала нужно обратиться в сельсовет и получить бумагу, что у тебя, действительно, есть корова. Её выдают на один год. Потом отнести молоко в лабораторию на ферме, где его за 9 рублей проверят на маститы и соматику. В местной ветлечебнице берёшь выписку, в которой указан регистрационный номер коровы, и акт о проведённых исследованиях на различные заболевания.

«Власти делают всё, чтобы мы сдали коров и покупали молоко в магазине»

Молочную продукцию нужно обязательно проверить в лаборатории на рынке

На почте оплачиваешь 3 рубля 20 копеек за выдачу справки. Только после этого со всеми бумагами едешь в районную ветстанцию в Галево за справкой. Если не знаешь, где она находится, то могут возникнуть проблемы. На городском автобусе туда не доедешь. От конечной остановки возле центральной больницы пешком идти еще около 2-х километров.

Когда я забирала справку, мне сказали: «Скажите спасибо, что её выдают на три месяца. Скоро будем на месяц выдавать…».

Когда я спросила, почему нельзя взять справку в местной ветлечебнице, мне ответили, что все справки делаются в электронном виде, а в здании по месту жительства нет соответствующей оргтехники и отсутствует интернет. На это у организации нет денег.

Почему от того, что у ветлечебницы нет денег, должны страдать все остальные? Зачем она вообще нужна, если в ней при необходимости нельзя купить ни таблеток, ни уколов для животных? Сидят и только справки за деньги выписывают.

Между тем, стоимость проверки продуктов питания в лаборатории на рынке, а также плата за торговое место выросли. Условий в молочном павильоне никаких — холодильники не работают. А цены на молочку остались на прежнем уровне.

В связи с этим, а также вышеизложенными хождениями за справками, на улицах города всё чаще будут появляться торговцы с непроверенной молочной продукцией. Потому что для узаконенной торговли в государстве создают слишком много препятствий.

«Власти делают всё, чтобы мы сдали коров и покупали молоко в магазине»

 
 
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  В редакцию Медиа-Полесье обратилась жительница Пинского района. — В нашей деревне раньше в каждом дворе была корова. Некоторые держали и две, и три. За последние...
 
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