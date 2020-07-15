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Лукашенко открыл путепровод через Западную Двину
15.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Полтора года работы. Тонны цемента и стали. В Беларуси открылся «Полоцкий мост» через реку Западная Двина. В торжественной церемонии принял участие президент Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Полоцкий мост – одна из самых оживленных артерий Витебска. Его построили в конце 19-го века, в середине 20-го реконструировали. Два года назад мост признали аварийным. Сегодня Лукашенко протестировал уже новый путепровод. Трамвай идет плавно, почти бесшумно.
Четыре с половиной тонн стали, 15 тысяч тонн цемента. Конструкция моста сложная. Здесь завязано немало инженерных сетей. Нужно было вмонтировать трамвайную линию. Сотни строителей трудились круглые сутки. Возвести мост планировали за четыре года. Справились в рекордные полтора.
Президент поблагодарил инженеров-строителей мостов и подчеркнул: такие специалисты на вес золота. И не каждая страна может позволить себе создать такой объект своими силами.
Жители Витебска обратились к президенту с просьбой: помочь достроить кольцевую дорогу вокруг города. Необходимо чуть больше 50 миллионов долларов. Александр Лукашенко пообещал решить этот вопрос как можно быстрее. О планах на пятилетку, но уже в масштабах страны говорил президент с руководством Витебской области.
Но за планами и перспективами нельзя забывать и о нынешних задачах, подчеркивает Лукашенко. В стране скоро начнется уборочная кампания. И этот в сложный год очень важно собрать весь урожай.
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Возвести мост планировали за четыре года, но справились в рекордные полтора.
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