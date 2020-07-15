Лукашенко открыл путепровод через Западную Двину

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Полтора года работы. Тонны цемента и стали. В Беларуси открылся «Полоцкий мост» через реку Западная Двина. В торжественной церемонии принял участие президент Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Полоцкий мост – одна из самых оживленных артерий Витебска. Его построили в конце 19-го века, в середине 20-го реконструировали. Два года назад мост признали аварийным. Сегодня Лукашенко протестировал уже новый путепровод. Трамвай идет плавно, почти бесшумно.

Четыре с половиной тонн стали, 15 тысяч тонн цемента. Конструкция моста сложная. Здесь завязано немало инженерных сетей. Нужно было вмонтировать трамвайную линию. Сотни строителей трудились круглые сутки. Возвести мост планировали за четыре года. Справились в рекордные полтора.

«Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. Очень важно, что мы сдаем к нашему «Славянскому базару»: приедут гости и увидят современный красивый город. Получилась очень современная удобная развязка. Это памятник на века, который мы оставляем нашему славянскому городу. Это важнейшая дорога, и мы ее сделали», – сказал Лукашенко.

Президент поблагодарил инженеров-строителей мостов и подчеркнул: такие специалисты на вес золота. И не каждая страна может позволить себе создать такой объект своими силами.

«Я знаю, что такое строительство, что такое строители. Вот наказ всем начальникам: чтобы у строителей, мостовиков не было нареканий на зарплату, чтобы не потерять этих людей, они должны получать достойную заработную плату», – отметил Лукашенко.

Жители Витебска обратились к президенту с просьбой: помочь достроить кольцевую дорогу вокруг города. Необходимо чуть больше 50 миллионов долларов. Александр Лукашенко пообещал решить этот вопрос как можно быстрее. О планах на пятилетку, но уже в масштабах страны говорил президент с руководством Витебской области.

«На следующую пятилетку должны сформировать программу из двух частей. Главная часть – это инновационное производство. Хотя бы по одному-два в области. То есть вот такие мощные новейшие инновационные должны быть стройки. Мы обязательно их профинансируем. И вторая часть программы – это так называемые наши реформы. Реформы – это не сломать. Наша реформа – это совершенствование того, что есть», – сказал Лукашенко.

Но за планами и перспективами нельзя забывать и о нынешних задачах, подчеркивает Лукашенко. В стране скоро начнется уборочная кампания. И этот в сложный год очень важно собрать весь урожай.