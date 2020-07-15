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Позняк: молодежь ничего не решает, а вот когда пробудится рабочий народ...
Источник материала: Партизан
Лидер КХП-БНФ, политэмигрант Зенон Позняк (он находится в США) 15 июля в эфире Еврорадио прокомментировал последние события в Беларуси, передает
Молодежь на минской улице, 14 июля 2020-го / Reuters
"Мы вчера видели такое эмоциональное явление в Минске, когда молодежь протестовала. Это хорошее явление. Это показывает, что живут протестные настроения, они увеличиваются. Не нужно это переоценивать. Потому что молодежь всегда идет в начале протестов, но она в политике ничего не решает. Если пробудится рабочий народ, если этот народ, если заводы, фабрики если эти выйдут на улицу, если эти возьмутся за нашу жизнь, вот тогда будет серьезно. А пока мы видим такое начало..."
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Лидер КХП-БНФ, политэмигрант Зенон Позняк (он находится в США) 15 июля в эфире Еврорадио прокомментировал последние события в Беларуси, передает "Еврорадио":
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