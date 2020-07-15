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Позняк: молодежь ничего не решает, а вот когда пробудится рабочий народ...

15.07.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер КХП-БНФ, политэмигрант Зенон Позняк (он находится в США) 15 июля в эфире Еврорадио прокомментировал последние события в Беларуси, передает "Еврорадио":




Молодежь на минской улице, 14 июля 2020-го / Reuters​

"Мы вчера видели такое эмоциональное явление в Минске, когда молодежь протестовала. Это хорошее явление. Это показывает, что живут протестные настроения, они увеличиваются. Не нужно это переоценивать. Потому что молодежь всегда идет в начале протестов, но она в политике ничего не решает. Если пробудится рабочий народ, если этот народ, если заводы, фабрики если эти выйдут на улицу, если эти возьмутся за нашу жизнь, вот тогда будет серьезно. А пока мы видим такое начало..."
 
Теги: Минск
 
 
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Лидер КХП-БНФ, политэмигрант Зенон Позняк (он находится в США) 15 июля в эфире Еврорадио прокомментировал последние события в Беларуси, передает "Еврорадио":
 
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