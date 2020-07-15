ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Канье Уэст передумал участвовать в выборах президента США

15.07.2020 21:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Канье Уэст передумал участвовать в выборах президента США

Американский рэпер Канье Уэст передумал участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает Intelligencer.

О своем желании баллотироваться на высший пост Уэст написал в Twitter 4 июля. Твит вызвал множество мнений, начали выходить новости по этой теме. Однако большинство людей отмахнулись от этого, не воспринимая всерьез намерения рэпера. 

Однако в последующем интервью Forbes Уэст пообещал изменить организационную модель Белого дома. Он планировал сделать управление страной по примеру управления нацией Ваканды из супергеройской ленты киновселенной Marvel «Черная пантера». 

Еще через какое-то время Стив Крамер, которого наняли для проведения избирательной кампании рэпера, заявил, что музыкант не планирует баллотироваться в этом году. Сам Уэст пока не дал никаких комментариев.

Фото: Michael Wyke/Michael Wyke/AP/Shutterstock

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский рэпер Канье Уэст передумал участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает Intelligencer. О своем желании баллотироваться на высший пост...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпион мира по тайскому боксу вызвал Прокопьева на бой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика