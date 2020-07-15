Источник материала: ОНТ

Американский рэпер Канье Уэст передумал участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает Intelligencer.

О своем желании баллотироваться на высший пост Уэст написал в Twitter 4 июля. Твит вызвал множество мнений, начали выходить новости по этой теме. Однако большинство людей отмахнулись от этого, не воспринимая всерьез намерения рэпера.

Однако в последующем интервью Forbes Уэст пообещал изменить организационную модель Белого дома. Он планировал сделать управление страной по примеру управления нацией Ваканды из супергеройской ленты киновселенной Marvel «Черная пантера».

Еще через какое-то время Стив Крамер, которого наняли для проведения избирательной кампании рэпера, заявил, что музыкант не планирует баллотироваться в этом году. Сам Уэст пока не дал никаких комментариев.

Фото: Michael Wyke/Michael Wyke/AP/Shutterstock

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