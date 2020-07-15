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Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Этот Полоцкий мост был на личном контроле у главы белорусского государства. Теперь время оценить сделанное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Губернатор докладывает: справились. Дорожный коллапс в прошлом. И сразу же рассказывает о новых дорожных планах.
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У плакатов Президент задерживаться не стал. Люди ждали. Оценить мост решили на трамвае. Такой транспорт – символ северной столицы.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В трамвайном парке восемь из десяти водителей – женщины. Ирина Панова 13 лет за баранкой, вернее за рычагами. И если раньше на Полоцком путепроводе автомобили буквально путались под колесами, то сейчас – простор для маневра.
Ирина Панова, водитель трамвая:
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Новости Беларуси. Этот Полоцкий мост был на личном контроле у главы белорусского государства. Теперь время оценить сделанное, сообщили в программе Новости «24...
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