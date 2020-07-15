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Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае

15.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Этот Полоцкий мост был на личном контроле у главы белорусского государства. Теперь время оценить сделанное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае

Губернатор докладывает: справились. Дорожный коллапс в прошлом. И сразу же рассказывает о новых дорожных планах.

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Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае

Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае

У плакатов Президент задерживаться не стал. Люди ждали. Оценить мост решили на трамвае. Такой транспорт – символ северной столицы.

Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае

Евгений Пустовой, корреспондент:
Первый трамвай в Беларуси появился именно на улицах Витебска. И сейчас в столице «Славянского базара» такой транспорт на электротяге является в фаворе, поэтому и Президент, открывая реконструированный путепровод, решил проехаться на экологически чистом транспорте. Причем отечественного производства.

Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае

Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае

В трамвайном парке восемь из десяти водителей – женщины. Ирина Панова 13 лет за баранкой, вернее за рычагами. И если раньше на Полоцком путепроводе автомобили буквально путались под колесами, то сейчас – простор для маневра.

Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае

Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае

Ирина Панова, водитель трамвая:
Если раньше здесь были одна – две полосы, то посмотрите, какой он теперь стал широкий, огромный. Это прелесть. Мы очень рады новому мосту, это сказка.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой, Ирина Панова

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Этот Полоцкий мост был на личном контроле у главы белорусского государства. Теперь время оценить сделанное, сообщили в программе Новости «24...
 
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