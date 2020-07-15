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Общественные приёмные «Белой Руси» начали работу: в Минске Наталья Кочанова помогала решать гражданам проблемы
Источник материала: ОНТ
Общественные приёмные «Белой Руси» начали работу. По всей стране их 150. В столице проблемы помогала решить спикер Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.
Выплата зарплаты, капитальный ремонт и помощь в лечении. Ещё до приёма – в фойе целая очередь. Для многих это единственный шанс поставить точку в долгих спорах с местными властями, застройщиками, даже родственниками.
Обращения не остаются без внимания. Наталья Кочанова уверена, что с привлечением специалистов прояснить можно каждое. Здесь и квартирные вопросы афганцев, и установка светофоров на оживлённых перекрёстках, и обеспечение медицинского ухода за инвалидами.
Обращения в общественных приёмных принимают в том числе письменно и по телефону.
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Общественные приёмные «Белой Руси» начали работу: в Минске Наталья Кочанова помогала решать гражданам проблемы
Общественные приёмные «Белой Руси» начали работу. По всей стране их 150. В столице проблемы помогала решить спикер Совета Республики Национального собрания Наталья...
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