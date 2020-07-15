Общественные приёмные «Белой Руси» начали работу: в Минске Наталья Кочанова помогала решать гражданам проблемы

Источник материала: ОНТ

Общественные приёмные «Белой Руси» начали работу. По всей стране их 150. В столице проблемы помогала решить спикер Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

Выплата зарплаты, капитальный ремонт и помощь в лечении. Ещё до приёма – в фойе целая очередь. Для многих это единственный шанс поставить точку в долгих спорах с местными властями, застройщиками, даже родственниками.

Александр Жук: «Проблема невыплаты заработной платы ЗАО "Аэромаш". С октября 18-го ЗАО не выплачивало заработную плату. В январе 19-го я уволился, 26 мая состоялся суд в мою пользу, но до сих пор решение суда не исполняется».

Вероника Литвинко: «На пересечении улиц Щорса и проспекта Дзержинского долгострой. То есть превышение нормативных сроков строительства идёт по всему объекту. Директор находится в Польше, действия властей непонятны. Мэр Минска Анатолий Сивак сказал, что долгострой ждёт судьба "Тамбаза". Мы бы не хотели этого развития событий».

Обращения не остаются без внимания. Наталья Кочанова уверена, что с привлечением специалистов прояснить можно каждое. Здесь и квартирные вопросы афганцев, и установка светофоров на оживлённых перекрёстках, и обеспечение медицинского ухода за инвалидами.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь: «Нам много приходится заниматься такой работой, у нас в стране принят закон об обращениях граждан, все должностные лица обязаны проводить приёмы по личным вопросам, обязаны встречаться с людьми, слышать их проблемы. И оказывать всяческое содействие для их разрешения. Хотелось бы, чтобы людей на местах слышали и помогали им решать их вопросы и задачи, которые у них возникают».

Обращения в общественных приёмных принимают в том числе письменно и по телефону.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram