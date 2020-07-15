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«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

15.07.2020 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июля после встречи с активом Президенту доложили о развитии транспортной инфраструктуры Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства одобрил идею строительства кольцевой вокруг областного центра.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Но главным событием стало открытие Полоцкого путепровода. Мост не только соединяет разные районы города, но и является продолжением республиканских дорог, ведущих в Полоцк и дальше – в Россию и Латвию. Новое сооружение значительно разгрузит городской трафик. Кстати, реконструкцию развязки закончили намного раньше срока.

Тему продолжит Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Раньше говорили, что все дороги ведут в Рим. Сейчас можно сказать, что большинство континентальных трасс идут через Беларусь. И чтобы условный путь из Лиссабона в Пекин проходил именно через нашу страну, мы постоянно должны наводить логистические мосты и не забывать реконструировать уже построенные.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Этот Полоцкий мост был на личном контроле Президента. Теперь время оценить сделанное. Губернатор докладывает: справились. Дорожный коллапс в прошлом. И сразу же рассказывает о новых дорожных планах. Еще одно узкое место в городе – трехполосная улица Гагарина.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
Еще хочу обратить внимание на одну серьезнейшую стройку в городе Витебске.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я видел, ты там ковыряешься. Когда ты закончишь?

Николай Шерстнёв:
Это серьезная стройка. Мы работаем здесь, не ковыряемся.

Александр Лукашенко:
Там же в основном уже сделано.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Николай Шерстнёв:
В сентябре запускаем этот объект. Осталось заасфальтировать, но развязка, микрорайон получит еще одну развязку – замечательную.

Александр Лукашенко:
Я посмотрел с вертолета.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Николай Шерстнёв:
30 миллионов денег вложили собственного бюджета. А вот это как раз улица Гагарина, она в таком виде. Вот это новый участок, а вот это старый.

Александр Лукашенко:
Ну хорошо, к следующему «Славянскому базару» пригласи.

Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Открытие Полоцкого путепровода Президент назвал значимее «Славянского базара». В городе зафиксировали не только дату начала ремонта, но даже время – 15 ноября 2018 года, 10 часов утра.

Сегодня в шесть вечера мост открыли. До этого старая добрая традиция – перерезана красная ленточка. Это историческое событие.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Через Полоцкий путепровод самый кратчайший путь из Витебска на северо-восток области. В том числе в Полоцк – колыбель белорусской государственности. И наши земли никогда не были в стороне больших дорог. А теперь у нас, что называется, большие и качественные дороги. Это еще и бренд современной Беларуси. Трассы безопасные, поэтому и загружены. Даже в условиях экономической пандемии Беларусь осталась единственным выходом для грузоперевозчиков. Держать марку – значит держать в приличном состоянии дороги.

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«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Путь дорожного строительства – путь развития. После аварийного моста над Припятью Президент поручил исследовать и привести в порядок все подобные путепроводы. Это советское наследие, и наши ученые разработали новые технологии, а дорожники приступили к работе.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Ждем открытия, уже надоело ездить пересадными автобусами – я еду на работу тремя автобусами. Туда тремя, назад тремя. Хочется уже проще – сесть и поехать.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Мост отличный, сделано красиво все, замечательно. Мне очень нравится.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Неудобный был. Сейчас смотрю: вообще красота такая! Прошлась по мосту сегодня – такая прелесть, везде развилки, все так аккуратненько делают, все замечательно. Прямо радуется душа. Я недалеко живу, и мне очень нравится этот мост.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Ездили тут часто. Страшный мост был. Ямы большие были, а сейчас заезжаешь – сразу похоже на город, красивый город.

На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

В Беларуси реализуется программа по улучшению дорог между областными центрами. Даже в «тучные» советские годы появилась лишь одна достойная трасса – олимпийка. А за годы самостоятельного пути мы строим такие же магистрали, причем даже лучше (их огораживают от диких зверей), во всех уголках Беларуси.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

На Могилев и Гомель уже можно безопасно и комфортно доехать с ветерком. Гродно, а теперь в планах Витебское направление. Доходы – от транзита. Но прежде всего это строится для удобства белорусов и с заботой о белорусах.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президентские выборы – это экзамен. Мы будем сдавать экзамен. И вот активу я сегодня сказал, руководителям вашим, что ни я буду сдавать экзамен (я тоже, но в большей степени вы). Президентские выборы нас сильно подстегнули, и мы хотели что-то сделать витебчанам, чтобы они доброе слово сказали о нас. Поэтому экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Транзитный коридор и источник доходов, как для государства в целом, так и для каждого жителя. От строительства придорожного сервиса до продажи помидоров из собственного огорода или ягод из местного леса.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Президент ранее своим Указом заметно упростил правила для таких заработков с собственного труда. Условно говоря, и до малой родины будет легче доехать, и до агроусадьбы, или прокатиться в столицу за покупками либо впечатлениями. Дороги ведь развивают внутренний туризм. Строительство осилит идущий. С Полоцким путепроводом получилось.

«Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
Вы настрадались, вы намучились. Действительно, полтора года это был ад для витебчан. Сказать огромнейшее спасибо Александру Григорьевичу и немножко вернуться в полуторагодовую историю. Когда я обратился с просьбой к Александру Григорьевичу, я помню ту резолюцию на письме: «Думайте о людях. Румасу, Шерстневу решить вопрос». А потом родилось и распоряжение, где четко было обозначено финансирование. Именно поэтому, потому что бессбойно шло финансирование, строители не подвели, проектанты сработали. Все вместе – вот и получился результат.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой, Николай Шерстнев, Ирина Панова

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 15 июля после встречи с активом Президенту доложили о развитии транспортной инфраструктуры Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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