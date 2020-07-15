Пёс укусил грумера и стал выглядеть, как альпака

Источник материала: ОНТ

Пес, проживающий со своей хозяйкой в Нью-Джерси (США), укусил грумера и стал выглядеть, как альпака. Об этом сообщает Mirror.







Домашний питомец по кличке Чеддер очень оброс, поэтому было принято решение отвести его на стрижку к грумеру. Хозяйка привезла пса в салон, а сама отъехала по делам.

Однако совсем скоро ей позвонили и попросили вернуться за Чеддером. Как оказалось, он вел себя просто отвратительно, да еще и укусил грумера.





Увидев собаку, хозяйка не могла сдержать смех. Мастер сумела постричь тело Чеддера, а вот до головы так и не дошла. Теперь пушистый модник стал выглядеть, как альпака. Сотрудники салона предложили попробовать поработать с псом еще, достричь его, но хозяйка отказалась.

А вот сам Чеддер отнёсся к своей неудачной стрижке очень спокойно. Судя по всему, ему всё равно, как он выглядит.

Фото: Kennedy News and Media

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