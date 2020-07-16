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Кошка оказалась свидетельницей битвы двух крыс и решила понаблюдать за сражением
Источник материала: ОНТ
Кошка оказалась свидетельницей битвы двух крыс и решила понаблюдать за сражением. Заметили и сняли это случайные прохожие. Об этом
Автор видео Чез Гох написала, что кошка лишь наблюдала за поединком крыс, не вмешивалась. В какой-то момент грызуны просто разбежались в разные стороны. Сам ролик набрал множество просмотров. Зрители были впечатлены выдержкой кошки.
Фото:
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Кошка оказалась свидетельницей битвы двух крыс и решила понаблюдать за сражением. Заметили и сняли это случайные прохожие. Об этом сообщает Bored Panda. Автор видео Чез...
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