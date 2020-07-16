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Кошка оказалась свидетельницей битвы двух крыс и решила понаблюдать за сражением

16.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка оказалась свидетельницей битвы двух крыс и решила понаблюдать за сражением

Кошка оказалась свидетельницей битвы двух крыс и решила понаблюдать за сражением. Заметили и сняли это случайные прохожие. Об этом сообщает Bored Panda.

Автор видео Чез Гох написала, что кошка лишь наблюдала за поединком крыс, не вмешивалась.  В какой-то момент грызуны просто разбежались в разные стороны. Сам ролик набрал множество просмотров. Зрители были впечатлены выдержкой кошки. 

Фото: kot-pes.com

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Кошка оказалась свидетельницей битвы двух крыс и решила понаблюдать за сражением. Заметили и сняли это случайные прохожие. Об этом сообщает Bored Panda. Автор видео Чез...
 
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